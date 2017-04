Musique, fête, soleil… Voilà le programme des milliers de festivaliers qui participent ce week-end à Coachella ! On vous l’accorde ça donne plutôt envie, d’autant plus que l’affiche 2017 a vraiment de quoi faire rêver. Malgré un concert perturbé par de gros problèmes techniques, Radiohead n’a pas démérité et a offert vendredi soir un set prodigieux. Tête d’affiche du jour 2, Lady Gaga avait hier soir la lourde tâche d’assurer le show en remplacement de Beyoncé. Un jeu d’enfant pour celle qui illuminé le SuperBowl 2017 il y a quelques mois ! La chanteuse a présenté un show spectaculaire et a en plus surpris le public en interprétant pour la première fois sa nouvelle chanson « The Cure ».

Lady Gaga debuted her brand new song #TheCure tonight at Coachella! ???? pic.twitter.com/hLesxKEoQb — billboard (@billboard) April 16, 2017

Gaga performed "The Cure" and it was the most magical experience pic.twitter.com/oOD4QGy9Mc — anjanae (@naethegay) April 16, 2017

Lady Gaga performing her new single 'The Cure' at Coachella ???????????????? #THECURE pic.twitter.com/ElZptGj5Pj — Joshua ✟ Lady Gaga (@JoshuaXXGaga) April 16, 2017

« Je vous aime tellement. J’ai traversé beaucoup de choses dans ma vie et j’ai vu beaucoup de choses. Et à chaque fois, votre amour a été ma thérapie », a déclaré Lady Gaga en guise d’introduction pour présenter son nouveau titre. Si vous n’êtes pas particulièrement fan des vidéos amateurs et leur son de qualité discutable pas de problème, « The Cure » est d’ores et déjà disponible en streaming partout ! La chanteuse a également interprété ses plus grands succès, tels « Just Dance », « Born This Way » ou encore « Bad Romance ». Actuellement en pleine tournée pour la promotion de son dernier album « Joanne », Lady Gaga a récemment rejoint Metallica en studio pendant l’enregistrement de leur nouveau disque. Affaire à suivre... En Californie, Coachella se poursuit aujourd’hui pour une troisième journée, et pas des moindres : Lorde, Madeon et Kendrick Lamar sont notamment attendus sur scène !