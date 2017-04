Tenez-vous prêts, Coachella arrive à grand pas et le désert de l’Indio est sur le point d’accueillir l’un des plus grands et plus prestigieux festival au monde. Chaque année, l’évènement réunit une affiche impressionnante, avec la crème des artistes du moment sans aucune fausse note. Le monde entier s’y bouscule, ainsi que tous les people (coucou les Kardashian et Taylor Swift) et le temps de deux week-ends (du 14 au 16 avril, puis du 21 au 23 avril) on peut s’attendre à tout sur scène. On se souvient encore de l’hologramme de Tupac qui était apparu durant le set de Snoop Dogg en 2012, et cette année il se murmure que Daft Punk pourrait bien être le guest surprise du concert de Lady Gaga à Coachella 2017. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement jusqu’en Caifornie, ce sont des choses qui arrivent, sachez qu’une partie des concerts sera diffusée en streaming live durant l'évènement !

La plateforme de Coachella sur Youtube précise que la liste des performeurs en streaming live peut encore changer mais pour le moment on y retrouve entre autres Banks, Bastille, Bon Iver, Bonobo, DJ Snake, Empire Of The Sun, Glass Animals, Jagwar Ma, Justice, Kaleo, Kendrick Lamar, Lorde, Mac Demarco, New Order, Radiohead, The xx ou encore Two Door Cinema Club. La liste entière est à découvrir ici, et pour le rappel de la programmation complète de Coachella 2017 (sans Beyoncé du coup) c'est par là.