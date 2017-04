Les 14, 15 et 16 avril prochains, tout le gratin de la musique se donne rendez-vous dans le désert de l’Indio en Californie à l’occasion du premier week end de Coachella 2017. Le festival américain réunit comme chaque année une programmation vertigineuse avec la crème de la musique du moment mais aussi des petits groupes émergents qui feront l’actualité de demain. Les places s’écoulent en général à une vitesse éclair avant même que l’affiche ne soit dévoilée, et cette édition n’a bien entendu pas fait exception à la règle. Annoncée dans un premier temps parmi les headliners, Beyoncé ne participera finalement pas à Coachella 2017 mais sera bien présente en 2018. Pas de panique, le line-up envoie tout de même du très lourd et voici les concerts qu’on ne veut pas louper au désert de l’Indio… ou en direct de son canapé grâce au service de streaming live !

Après cinq ans d’absence, le groupe britannique a fait son retour l’an dernier avec son 9e album studio A Moon Shaped Pool. La tournée pour en assurer la promotion continue et la bande de Thom Yorke jouera en tête d’affiche du festival pour un set qui s’annonce riche en émotion.

Ne vous fiez pas à leur musique planante, les lives de Glass Animals sont débordants d’énergie et les Anglais risquent de faire autant danser que rêver les festivaliers de Coachella. Un grand moment en perspective !

Full support pour notre Kungs national qu’on suit depuis ses débuts ! C’est non sans une once de fierté qu’on ne manquera sous aucun prétexte son set à l’un des plus grands et plus prestigieux festival du monde. Vu ses prouesses aux derniers Electroshock, Valentin va mettre le feu à Coachella, c’est sûr !

La remplaçante de Beyoncé prend la relève de la seconde tête d’affiche pour nous présenter le Joanne World Tour. Connue pour ses prestations lives époustouflantes (souvenez-vous au dernier Superbowl), la dame Gaga promet de nous préparer un set inoubliable !

Patriotisme quand tu nous tiens, DJ Snake figure lui aussi parmi les artistes francophones de la programmation et avec un set complètement rodé, il fera certainement danser Coachella comme jamais. Allez Williams !

La Queen Lorde s’apprête à dévoiler son second album studio Melodroma en juin prochain et choisit la scène de Coachella pour nous en dévoiler quelques titres en live avant sa sortie. Tran-quil-le-ment !

Avant de faire la tournée des festivals et des salles françaises cet été et à la rentrée, Justice s’offre Coachella pour s’échauffer. Entre leurs anciens hits tels que D.A.N.C.E, Civilization ou Stress mais aussi leurs nouveaux tubes Fire ou encore Safe and Sound, ça va chauffer d’autant plus en Californie !

Quand notre fierté nationale Madeon rencontre Porter Robinson, un autre jeune prodige de la musique électronique aux States, cela donne lieu à l’une des collaborations les plus excitantes de ces dernières années. Toujours pas convaincus ? Voyez par vous-même ce week end à Coachella !

Bonus : PNL (juste pour voir)

Bonus (2) : Daft Punk, parce qu’ils pourraient être en guest surprise du concert de Lady Gaga (on y croit !)