Que de surprises pour ce premier weekend à Coachella ! Ce festival américain qui se déroule tous les ans dans le désert californien est réputé dans le monde entier pour la qualité de sa programmation mais aussi – surtout ?- pour les nombreux invités VIP qu’il attire. Alors que Lady Gaga se produisait en tête d’affiche du festival samedi soir, la popstar a profité de l’événement pour dévoiler son tout nouveau titre « The Cure » devant un public de festivaliers ravis. Mais la troisième journée de Coachella a été tout aussi incroyable puisque Hans Zimmer a invité Pharrell Williams à le rejoindre sur scène!

Pharrell just got on stage with the legendary Hans Zimmer at #Coachella!!! Une publication partagée par Live For Live Music (@liveforlivemusic) le 16 Avril 2017 à 21h02 PDT

#hanszimmer #pharrell #freedom #beautifulartist #amazingmusic #bestsound #livemusic #musicfestival #blownaway @pharellaofficial @hanszimmer ???????????????????????????? Une publication partagée par Robert Verduzco ???????????????????????? (@roberthead6) le 16 Avril 2017 à 22h02 PDT

Après avoir époustouflé l’audience en interprétant ses plus célèbres morceaux, extraits de Pirates des Caraïbes, Inception, Gladiator ou encore Le Roi Lion, le compositeur légendaire a surpris tout le monde en annonçant la venue de Pharrell Williams. Ensemble, les deux artistes ont joué le titre « Freedom », s’attirant immédiatement les acclamations de la foule. Si vous cherchez encore le rapport entre Pharrell Williams et Hans Zimmer, sachez que tous deux se connaissent bien puisqu’ils ont récemment travaillé ensemble sur le film Les Figures de l’Ombre. Le premier weekend de Coachella s’est achevé hier soir avec le set impressionnant de Kendrick Lamar. Le festival ouvre à nouveau ses portes dès le week-end prochain pour un 2ème round. Et qui sait, les Daft Punk pourraient eux aussi faire une apparition surprise au concert de Lady Gaga… On y croit !