Coachella 2017 : Daft Punk en guest surprise du concert de Lady Gaga ?

Lorsque Beyoncé a annulé sa venue à Coachella 2017 en raison de sa grossesse, on a tout de suite pensé à Daft Punk pour la remplacer. Les rumeurs n’ont fait qu’enfler au sujet d’une potentielle tournée Alive 2017 et Daft Punk est devenu très vite favori des bookmakers pour être un des headliners du festival californien. C’est finalement Lady Gaga qui a été annoncée pour prendre la place de Queen B, mais tenez-vous prêts, elle pourrait ne pas être la seule. Et si la reine de la pop et le duo électro le plus prisé du monde nous préparaient une incroyable surprise en montant ensemble sur la scène de Coachella 2017 les week-ends du 14 et 21 avril prochains ? C’est LA rumeur du moment, et VirginRadio.fr vous en dit un peu plus !

Selon melty.fr et une source anonyme proche de la Dame Gaga, les deux Français auraient prévu de faire une petite apparition surprise durant le set de la popstar. Daft Punk pourrait apporter sa patte sur quelques morceaux du répertoire de Lady Gaga et créer ainsi l’événement au festival californien en plein désert de l’Indio. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que cette information s’avère vraie et que d’autres lives des Daft Punk soient également annoncés par la suite. Oui, la tournée Alive 2017, on y croit toujours !