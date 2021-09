Deepen* : Kanye West et Donda, on t'explique toutes les subtilités d'une sortie sur-médiatisée

Si toi aussi, tu as lâché l'affaire, on te comprend : il y a un an, Kanye West annonçait la sortie de son dixième album, Donda... on te laisse imaginer la joie des fans du rappeurs et celles des médias qui, comme lors de chaque sortie signée Kanye sont -comme diraient nos voisins américains- "on fire". Le truc, c'est qu'avec Kanye West, rien n'est jamais simple - mais, c'est justement pour ça qu'on apprécie l'artiste. Donda est donc sorti le 29 août dernier et, évidemment, il a fait parler... comme on est sympa, on reprend tout avec toi. Accroche toi.

Tout commence en 2019 (du moins, selon certains utilisateurs Reddit) : à les écouter, les rumeurs concernant un nouvel album signé Kanye commencent à émerger dès le mois de novembre. A l'époque, on parlerait même de Jesus is King II - digne successeur de Jesus is King. Il faudra attendre avril 2020 et une interview donnée à GQ pour que, finally, Kanye West évoque son prochain projet : "Je pensais ne plus rapper parce que j'ai rappé pour le Diable pendant si longtemps que je ne savais même plus comment rapper pour Dieu", lancera t-il. Alors évidemment, connaissant le génie du personnage, n'importe quel genre aurait pu trouver sa place dans les charts. Mais Dieu merci, l'un des conseillers religieux de l'artiste le convaincra de rester dans le rap qu'il maîtrise si bien : "son fils voudrait un album de rap sur Jésus de Kanye West", expliquera le média. C'est donc acté, Kanye West rappera.

En juillet 2020, on commence à y croire : Donda est là, il arrive. Mieux, il est même teasé sur Twitter - réseaux prisé par Kanye West. Tu ne le sais peut-être pas (encore) mais West a choisi de titrer cet album Donda en hommage à sa mère, disparue en 2007. A l'époque, un premier single est même prévu pour le 24 juillet 2020... on ne te fait pas un dessin, le jour J, on n'en n'a pas vu la couleur.

* Avance Rapide*

Un an passe : les confinements se succèdent, Joe Biden est élu président des Etats-Unis, on nous parle lentement mais sûrement d'un pass sanitaire, le monde entier est obnubilé par les JO de Toyko... bref, tu as compris, on arrive en juillet 2021. Et là, miracle ! Après plus d'un an d'attente, il semblerait que Donda ait eu droit à une session d'écoute à Las Vegas... tu suis le raisonnement ? Qui dit "écoute", dit "sortie"... oui mais... non. Les jours passent et se ressemblent... Netflix continue de teaser la saison 5 de la Casa de Papel, Ed Sheeran revient avec un nouveau single mais Kanye West, lui, ne publie toujours pas Donda. Les fans perdent espoir, internet finit pas ne plus y croire... jusqu'à ce que l'animateur de radio américain Justin Laboy (qui est étrangement devenu le porte-parole officieux de Kanye), annonce que l'album est en cours de mixage et qu'il devrait sortir le 6 août...

Alors, on y croit ? Ou pas ? Chat échaudé craint l'eau froide comme on dit... mais apparemment, Kanye en personne aurait confirmé être enfermé (dans une pièce déprimante sans fenêtre) à l'intérieur du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, mettant la touche finale à Donda. Internet est dans les starting-blocks, prêt à lancer les paris. On nous vendra le 7 août et, plus tard, le 13... tu sais ce qu'on dit, "patience est maître de vertu".

On n'a jamais été aussi proche de la sortie de l'album le plus attendu de l'année et pourtant, attendre la publication de Donda, c'est comme attendre un orage en pleine canicule : tu sais qu'il se prépare mais tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va te tomber sur le coin du nez. Le 26 août, pour célébrer ce dixième album, Kanye West choisi d'inviter le chanteur de metal Marilyn Manson (qui, on le rappelle, est accusé de viols et d’agressions sexuelles) ainsi que le rappeur DaBaby - dont les propos homophobes et sexistes ont littéralement choqué l'opinion. A partir de là, deux solutions : soit West veut lancer le débat sur ce que l'on appelle la "cancel culture", soit, le plan était de faire le buzz. Dans tous les cas, le nom de Kanye West était dans tous les médias. Pour cette sortie, celui qui souhaite dorénavant s'appeler Ye a tout fait pour que cette sortie soit la plus majestueuse possible : on se souvient de Kim Karadashian en robe de mariée, du merchandise Balenciaga... Kanye west ne cherche pas à sortir un album, il veut créer une oeuvre d'art.

Le 29 août (jour de naissance de Michael Jackson, d'ailleurs), le monde entier découvre un album presque autant attendu que le Messie : 26 titres, des featurings à en faire pâlir les plus grands (The Weeknd, Kid Cudi, Travis Scott, Jay-Z), des records d'écoutes... le monde entier ne parle que de ça, de Donda. Mais voilà, il semblerait que l'album ait été publié (trop tôt) par la maison de disques de West - sans son accord : "Universal a sorti mon album sans mon accord et on retiré Jail 2 (l'une des pistes, NDLR) du disque", publiera l'artiste sur les réseaux sociaux. Alors que des sources au sein de la société, relayées par Variety, ont qualifié ces accusations de "grotesques", on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que, peut-être, la version physique de ce dixième opus sera différente de celle qui a été publié fin août.

Après un an de teasing, de cliffhangers et de plot twist, le dixième album de Kanye West est finalement publié. Et le connaissant, la saga n'est pas finie !

