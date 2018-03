Niall Horan poursuit lentement mais sûrement sa carrière solo. Son premier album (intitulé Flicker) cartonne depuis sa sortie - preuve que les membres de One Direction peuvent exister par eux-mêmes. Après This Town, Too Much To Ask et le très réussi Slow Hands, l'irlandais revient avec On The Loose. Et la bonne nouvelle, c'est que pour défendre ce nouveau single, il a choisi de vous faire voyager un peu. Au programme, ambiance planante et une petite virée dans le désert ! Parce que, pourquoi pas ?

Ce quatrième single défend son premier essai mais ses preuves, Niall Horan les fera surtout sur scène. Celui qui admettait surtout ressentir l'absence de ses compères lors des photoshoots se retrouvera très bientôt seul sur scène. Notez que la France fera d'ailleurs partie de ses arrêts : il se produira au Zénith de Paris en avril prochain ! En attendant, on vous conseille découter On The Loose en boucle.