U2, Therapie TAXI, Eddy de Pretto... les clips de la semaine qu'il ne fallait pas manquer

Nouvelle fin de semaine, nouvelle séance de rattrapage avec les clips qu'il ne fallait surtout pas manquer cette semaine. Si on a bien sûr consacrer quelques articles aux vidéos événement de Justin Timberlake ( Supplies), Cœur de Pirate ( Prémonition) et The Chainsmokers ( Sick Boy), il y avait d'autres pépites à se mettre sous la dent cette semaine. Petite revue des troupes avec Eddy de Pretto, U2, Therapie TAXI, Hollysiz, Jorja Smith et Ben Mazué !

Ce n'est pas un clip classique qu'a dévoilé cette semaine Eddy de Pretto mais cela ne l'empêche pas de faire partie de nos vidéos préférées de la semaine. Pour la chaîne YouTube Colors, Eddy de Pretto a dévoilé une nouvelle chanson, Random, dans une performance live d'exception !

Pour illustrer leur deuxième single extrait de Songs of Experience, les irlandais de U ont dévoilé un clip en stop motion où ils se font plus politiques que jamais et taclent le président Donald Trump.

Grosse réjouissance du côté de Therapie TAXI, en attendant la sortie de leur premier album, les français ont dévoilé un nouveau titre Cri des Loups, accompagné de sa vidéo officielle. Le clip est une suite directe de Hit Sale, leur précédent single.

Avant de dévoiler son nouvel album, Rather Than Talking, Hollysiz a offert à ses fans un nouveau clip, le single éponyme. Une vidéo très forte visuellement, et qui vous filera probablement la chair de poule !

Nouvelle perle de la soul anglaise, Jorja Smith fait partie des talents à suivre très près en 2018. Pour le clip de Let Me Down, la chanteuse se mue en espionne dans un ballet captivant.

Ben Mazué s'offre une échappée champêtre dans le clip d'Illusion. Une vidéo surprenante où l'on suit le quotidien d'un élu qui est aussi agriculteur, et dont on perçoit la solitude !