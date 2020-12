Clément l'Enfume : qui était Bernadotte, roi de Suède ?

Comment Jean-Baptiste Bernadotte fut appelé à devenir le roi de Suède ? Comment, en 1818, son clan s'est-il imposé dans l'Histoire des familles Royales ? C'est justement ce que nous raconte Clément dans Clément l'Enfume.

Si la plupart des familles Royales ont de prestigieux ancêtres, ce n'est pas le cas de la famille Bernadotte (arrivée sur le trône de Suède au XIX ème siècle). Jean-Baptiste Bernadotte est un militaire originaire de France : "Apprécié par Napoléon, ce dernier éleva la bourgade de Pontercorvo, en Italie, en duché et fit de Jean-Baptise le prince souverain de Pontecorvo en 1806. Quelques années plus tard, son destin va basculer, lorsqu’il fut approché pour devenir prince héritier de Suède pour succéder à Charles XIII de Suède, également roi de Norvège", explique le site Histoires Royales. Napoléon acceptera de le déchoir de ses titres impériaux et militaires afin qu'il puisse accéder au trône.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 1800, la dynastie Holstein-Gottorp (alors en place) bat de l'aile. Pour les politiques, Gustave IV Adolphe est responsable de cet échec : il abdique. Charles III lui succède. Sauf qu' "il a déjà 60 ans, n’a pas de descendant mâle légitime (il est le père de Carl Löwenhielm, un enfant illégitime) et développe une sénilité précoce", explique le média. Charles III adoptera Jean-Baptiste Bernadotte, ce qui fera de lui le futur roi légitime.