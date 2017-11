Clean Bandit dévoile une reprise très surprenante de New Rules ( Dua Lipa) 

Si un peu plus tôt dans la journée on se laissait émouvoir par la très belle reprise du Too Good At Goobyes de Sam Smith par Demi Lovato, le BBC Radio 1 Live Lounge n'a pas fini de nous surprendre ! Après Demi Lovato, c'était au tour de Clean Bandit de prendre place dans les studios de la radio anglaise. Le groupe a choisi de reprendre l'une des chansons les plus plébiscitées outre-Manche cette année, l'irrésistible New Rules de Dua Lipa. Mais attention, leur reprise était plus surprenante que jamais puisqu'ils ont choisi de mixer le tube avec une autre chanson, la Thong Song de Sisquo ! Effet original garanti...

Clean Bandit a également dévoilé une version live de I Miss You, leur dernier single, en compagnie de la chanteuse Julia Michaels. Les Clean Bandit n'ont pour le moment qu'un seul album à leur actif, New Eyes, mais continue d'enchaîner les tubes depuis deux ans. En 2016, il se classait ainsi n°1 au Royaume-Uni et n°9 aux Etats-Unis avec le titre Rockabye feat Anne-Marie et Sean Paul. Cette année c’est avec leur chanson Symphony, interprétée par la suédoise Zara Larsson, qu'ils ont conquis les charts européens. Vivement la suite !