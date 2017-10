Clean Bandit et Julia Michaels s'unissent sur I Miss You, un nouveau single en écoute

Un futur succès à ajouter à leur discographie ? Après avoir enchaîné les tubes "Tears" avec Louisa Johnson, "Rockabye" avec Sean Paul et Anne-Marie et plus récemment "Symphony" avec Zara Larsson, les membres de Clean Bandit promettaient de belles choses pour leur prochain album qui devrait voir le jour en 2018. Et ça se confirme aujourd'hui avec la sortie d'un nouveau single du groupe britannique, cette fois en collaboration avec Julia Michaels ! Découvrez sans plus attendre le très cool "I Miss You" en duo avec celle qui a écrit le hit "Friends" pour Justin Bieber et Bloodpop.

Réunissant toujours les mêmes ingrédients (mélodie incroyable, sonorités tropicales, beat implacable) dans leurs chansons, les trois Clean Bandit devraient s'assurer un nouveau tube dans les charts avec "I Miss You". Cette fois, le groupe a fait appel au talent de Julia Michaels dont la voix est reconnaissable dès les premières secondes. Le futur de la pop, c'est eux ! Il ne manque plus qu'un clip pour parfaire cette collaboration entre Clean Bandit et Julia Michaels. En attendant, découvrez la performance fascinante de Julia Michaels qui a repris "Worst In Me" sur le plateau de Jimmy Fallon.