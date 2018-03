Clare Maguire : All or Nothing Love sur Virgin Radio !

Son premier titre Elizabeth Taylor a été un carton, Clare Maguire a depuis conquis le monde musical ! Son univers pop et blues est top, sa voix est incroyable et à Virgin Radio on est fans ! En février, la chanteuse a dévoilé un nouveau single All Or Nothing Love écrit avec Jim Eliot qui a bossé avec Kylie Minogue. Une chanson puissante qui donne de l’espoir malgré les difficultés de la vie ! Découvrez le clip !

Clare Maguire sera une nouvelle fois dans Le Lab Virgin Radio très prochainement et en attendant, vous pouvez écouter All Or Nothing Love en boucle sur Virgin Radio !