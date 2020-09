Clara Luciani, Vianney, -M-... Rendez-vous le 1er octobre sur France 2 pour un concert au profit du Liban !

Le 4 août dernier, deux explosions survenaient à Beyrouth, au Liban. Une véritable catastrophe pour ce pays du Proche-Orient qui constatait pas moins de 192 morts et 6500 blessés. A l'heure où la ville et ses habitants tentent de surmonter le traumatisme, de nombreux moyens se sont mis en place pour venir en aide aux personnes les plus touchées. C'est notamment le cas de Mika, célèbre chanteur libano-britannique, qui a décidé d'organiser un concert caritatif virtuel intitulé I Love Beirut. L'occasion d'apporter un peu de baume au cœur aux libanais mais surtout de récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge et Save The Children Liban. Cet événement sera notamment diffusé le 1er octobre prochain dans le cadre d'une journée de mobilisation sur France 2.

Pour ce rendez-vous à ne pas manquer, l'interprète de Relax, Take It Easy a fait appel à de nombreux artistes de la scène française et internationale. On retrouvera ainsi Vianney, Clara Luciani, -M-, Sting Ycare, Hiba Tawaji (qui avait participé à The Voice), Tryo, Salvatore Adamo ou encore Patrick Bruel. Des personnalités qui se produiront à l'Olympia pour ce qui s'annonce déjà comme un grand concert "de soutien et d'appel aux dons". Rendez-vous le 1er octobre dès 21h05 pour une soirée spéciale animée par Nagui !