Clara Luciani : Son album Cœur est certifié disque d'or avec 50 000 ventes !

Après une pause (forcée) de plusieurs mois, Clara Luciani a d'ores et déjà initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, la chanteuse entamera également une grande tournée en octobre prochain, suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un bel accueil de la part du public pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire.

Attendue au tournant avec ce nouveau projet, cette dernière peut déjà se vanter d'avoir réussi le pari des ventes physiques et digitales. En effet, comme le confirme le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique), son deuxième album studio vient d'être certifié disque d'or avec plus de 50 000 ventes. Une jolie consécration pour ce projet ambitieux que la star à souhaité "dansant, chic et funky". A l'image de son titre Le reste, c'est en femme forte et moderne que Clara Luciani n'a pas peur d'écrire et de chanter ses désirs. Une décomplexion qui fait du bien et qu'elle doit notamment à l'entourage auprès duquel elle s'est rapprochée pour accoucher de cet album. En effet, elle réunit des artistes de renom tels que Breakbot, Sage ou encore Pierrick Devin.

L'album "Cœur" de Clara Luciani est certifié Or ! ????50 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/QA2bYhZ0cB — Le SNEP (@snep) July 5, 2021

Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler le clip énergique et enivrant de Respire encore, qui risque bien de nous faire danser cet été, Clara Luciani devrait continuer à surfer sur le succès de son deuxième album studio dans les mois qui viennent. Véritable bête de scène -elle avait d'ailleurs reçu une Victoire de la Musique pour ses talents en live- la chanteuse devrait retrouver son public avec beaucoup d'enthousiasme. Une émotion qui, au vu des ventes de sa tournée, semble réciproque du côté de ses fans.