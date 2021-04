Clara Luciani se confie sur son nouvel album, Coeur

Clara Luciani a marqué son grand retour avec Le Reste, publié le 9 avril dernier. Avec ce nouveau single efficace, la jeune artiste prépare activement la sortie de Coeur, son deuxième album. Prévu pour juin prochain, ce nouvel opus s'annonce "chic", "funky" et "sexy" - et devrait même nous offrir une collaboration avec Julien Doré. En attendant sa publication, Clara Luciani s'est confiée quant à ce nouveau chapitre. « Je me suis dit que, depuis Clo-Clo, on n'a pas trop eu de disco français, et que ce serait un chouette pari de faire un disque "drama queen" avec des chansons d'amour, mais pas larmoyantes », a t-elle ainsi expliqué.

"Je l'ai vraiment pensé comme une main tendue, une invitation à la danse", Clara Luciani

Elle poursuit : « Ce qui a été agréable, c'est que j'ai eu une vision en tête dès le début sur ce que je voulais en terme de sonorités et que je m'y suis tenue. J'ai eu envie de faire quelque chose de très solaire, de très dansant et de penser vraiment cet album, et encore plus particulièrement "Le reste", comme des antidépresseurs. C'est ce dont on a besoin maintenant (...) Je l'ai vraiment pensé comme une main tendue, une invitation à la danse. On pourra dire de chaque chanson que c'est un morceau de coeur »

Après un an passé à osciller entre la morosité du confinement et la déprime du couvre-feu, on ne va pas se mentir, on a bien besoin de danser et surtout, de se sentir libéré. Clara Luciani nous offrira Coeur juste avant l'été et on ne pouvait pas espérer mieux.