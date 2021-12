Clara Luciani s'extasie suite à l'annonce de son premier AccorHotels Arena le 8 décembre 2022 !

Voilà ce qu'on appelle un retour gagnant ! Portée par les titres Le Reste et Respire encore, qui ont accompagné notre été, Clara Luciani vient de confirmer que le dernier opus de la star, Cœur, était certifié disque de platine, soit l'équivalent de plus de 100 000 ventes. Un très beau score pour le deuxième album de la chanteuse qui a entamé ces dernières semaines une grande tournée qui sera suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Et c'est loin d'être fini !

Révélée il y a quelques heures par Clara Luciani sur ses réseaux sociaux, sa toute première date à l'AccorHotels Arena, le 8 décembre 2022, s'annonce déjà comme un événement inoubliable dans sa carrière. "Il y a quelques années seulement, je jouais seule avec ma guitare devant une vingtaine de personnes (ma famille principalement!) et aujourd’hui je suis tellement fière et émue de vous annoncer que, après les trois Zénith parisiens déjà complets, je ferai mon premier Bercy l’année prochaine!!! C’est complètement fou cet amour que vous me donnez!" écrit-elle en légende de l'affiche, totalement psychédélique, du Respire Encore Tour. Un véritable moment de bonheur que la chanteuse a tenu à partager avec son public, de plus en plus nombreux et fidèle. Ouverture de la billetterie le 7 décembre à 10h ! Ne tardez pas avant de réserver vos places en cliquant ICI !

Pour continuer d'écouter Clara Luciani et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !