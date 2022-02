Clara Luciani reprend Patrick Juvet et rend hommage au disco sur le plateau des Victoires 2022 (VIDEO)

Samedi dernier, France 2 s'est mise aux couleurs des Victoires de la Musique. Pour la 37ème année consécutive, les artistes les plus marquants de la sphère musicale francophone se sont succédés sur scène : au programme, des récompenses mais aussi (et surtout) du live ! Clara Luciani (qui a notamment été sacrée Artiste Féminine avant de repartir avec le trophée du Meilleur Album) s'est d'ailleurs offert un live d'anthologie. Si la jeune artiste a défendu Respire Encore sur scène, elle a aussi profité de ces Victoires pour rendre hommage à l'un des morceaux les plus disco du répertoire français, Où Sont les Femmes de Patrick Juvet.

« J'ai beaucoup hésité avant d'accepter parce que les paroles, écrites en 1977, questionnent l'émancipation de la femme à une époque où elle n'en était encore qu'à ses débuts. (...) Si j'ai finalement trouvé intéressant d'interpréter cette chanson, c'est parce qu'à la question "Où sont les femmes ?", je suis heureuse et fière de pouvoir répondre aujourd'hui "Elles sont là, combattantes, plus fortes que jamais, autrices, compositrices, libres" et ça malgré les inégalités femmes-hommes qui persistent et contre lesquelles nous nous devons naturellement de continuer le combat », a notamment posté l'artiste sur Instagram. Et ce n'est pas tout, Clara Luciani a profiter de cette performance pour « célébrer le personnage clivant, audacieux, délibérément bisexuel malgré les insultes de ses contemporains et irrésistiblement novateur ».

Les performances mais aussi le palmarès des Victoires 2022 sont toujours disponibles !