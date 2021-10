Clara Luciani reprend le titre Sensualité d'Axelle Red pour Deezer (AUDIO)

Après une pause de plusieurs mois, Clara Luciani a d'ores et déjà initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Un opus qui a depuis été certifié disque d'or par le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique), soit l'équivalent de plus de 50 000 ventes. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, la chanteuse entamera également une grande tournée dans les semaines à venir, suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un bel accueil de la part du public pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire. En bref, celle qui était attendue au tournant ne nous a pas déçus. Loin de là !

Pour clôturer cette année en beauté, Clara Luciani a décidé de nous offrir une reprise absolument magnifique du morceau Sensualité, interprété par Axelle Red dans les années 90. Pour la petite histoire, c'est Deezer qui a invité la chanteuse a paraître sur le deuxième volet de sa compilation Souvenirs d'enfance. Un medley des meilleurs tubes de ces dernières décennies que vous pouvez retrouver en exclusivité sur la plateforme de musique à la demande. On pourra notamment y découvrir des artistes comme Julien Doré, qui prend un malin plaisir à chanter Dragostea Din Tei ou encore Ronisia qui reprend Ma Philosophie, d'Amel Bent. Des tubes emblématiques interprétés par des artistes de la nouvelle génération dont Clara Luciani est intrinsèquement liée.

