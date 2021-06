Clara Luciani reprend J'attends l'amour de Jenifer pour La chanson challenge sur TF1 (VIDEO)

Quel retour ! Alors que son album Cœur parade actuellement en tête des ventes de disques en France avec plus de 22 000 exemplaires écoulés la première semaine, Clara Luciani était l'invitée de La chanson challenge sur TF1. Un nouveau programme dans lequel les artistes se lancent des défis musicaux insolites totalement éloignés de leur univers artistique habituel. On a notamment pu y voir Louane interpréter Like a Prayer de Madonna, Julien Doré se régaler sur Il y a trop de gens qui t'aiment d'Hélène Ségara ou encore Bénabar nous surprendre avec Femme Like You de K-Maro.

Quant à Clara Luciani, qui était en charge du choix de chanson de son ami Julien Doré, la jeune femme a dû relever un défi de taille imposé par Julien Clerc. En effet, l'interprète de La grenade avait pour mission de chanter le titre J'attends l'amour de Jenifer. Un morceau sorti en 2002 et qui figure parmi les premiers succès de la gagnante de la Star Academy. "C'est probablement un des premiers singles que j'ai acheté. C'est l'icône de ma sortie d'enfance, début d'adolescence. C'est la reine de la 'Star Academy' Je sais pas si je vais chanter, mais je vais essayer de la chanter" confiait Clara avant de monter sur la scène de La chanson challenge, installée pour l'occasion sur le parvis du château de Chambord.

Très ouverte sur sa peur de ruiner cette chanson qu'elle aime tant, la chanteuse originaire du sud de la France a relevé le défi avec brio. Une interprétation qui a également beaucoup séduit Julien Clerc, qui a affirmé que "Quand on aime une chanson comme ça depuis qu'on est petit, on l'a en nous et quand arrive le moment de la chanter, ça sort naturellement en fait (…) Elle l'a adaptée, elle l'a rendue sienne". Un challenge validé par le chanteur et par les internautes qui n'ont pas tari d'éloges sur ce live absolument inattendu.