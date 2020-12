Clara Luciani reprend à merveille La fille du Père Noël de Jacques Dutronc (VIDEO)

Ces derniers mois, Clara Luciani s'était faite plutôt discrète sur la scène musicale ! Apparue sur le dernier album de Julien Doré, Aimée, avec lequel elle entonne un duo, la chanteuse avait également annoncé une grande tournée pour le printemps prochain. Forte du succès de Sainte-Victoire, son opus certifié disque de platine, l'artiste originaire du sud de la France espérait défendre ses titres aux quatre coins de l'Hexagone. Malheureusement, c'était sans compter la crise sanitaire qui aura finalement eu raison de son projet. Cette dernière avait donc annoncé, directement depuis ses réseaux sociaux, que l'intégralité des dates de sa tournée seraient repoussées à l'automne 2021. Un léger contre-temps que l'interprète de La grenade semblait alors prendre avec le sourire…

En attendant des jours meilleurs et les retrouvailles avec son public qu'elle aime tant, Clara Luciani a décidé de célébrer, à sa manière, les fêtes de fin d'année. Comment ? En nous offrant une reprise exceptionnelle de La fille du Père Noël, titre iconique de Jacques Dutronc sorti dans les années 60. "Pour vous faire patienter jusqu’à Noël, j’ai le plaisir de vous annoncer que ma reprise de 'La fille du Père Noël' de Jacques Dutronc est dispo sur toutes les plateformes! De quoi faire twister vos mamies entre la dinde et la bûche (enfin, masqués, bien sûr...). Vous me manquez. ❤️????" écrit avec humour celle qui avait déjà dévoilé une autre version de cette reprise dans une compilation hivernale signée Deezer en 2018. Un joli cadeau qui risque fort d'égayer la fin d'une année un peu morose...