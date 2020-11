Clara Luciani reporte les dates de sa tournée à l'automne prochain

Ces derniers mois, Clara Luciani s'était faite plutôt discrète sur la scène musicale ! Apparue sur le dernier album de Julien Doré, Aimée, avec lequel elle entonne un duo, la chanteuse avait également annoncé une grande tournée pour le printemps prochain. Forte du succès de Sainte-Victoire, son opus certifié disque de platine, l'artiste originaire du sud de la France espérait défendre ses titres aux quatre coins de l'Hexagone. Malheureusement, c'était sans compter la crise sanitaire qui aura finalement eu raison de son projet. Cette dernière a donc annoncé, directement depuis ses réseaux sociaux, que l'intégralité des dates de sa tournée seraient repoussées à l'automne 2021. Un léger contre-temps que l'interprète de La grenade semble prendre avec le sourire… Voyez plutôt !

"Comme vous pouviez l’imaginer nous allons devoir reporter les dates de la tournée de ce printemps, la situation n’étant pas encore propice à faire de vrais concerts. Mais ce n’est que partie remise et je compte sur vous pour nous rejoindre sur la route à partir de l’automne 2021 et danser tous les soirs !" écrit Clara Luciani en légende d'un cliché sur lequel on peut découvrir toutes les nouvelles dates de sa tournée. Ainsi, alors que ses performances devaient avoir lieu en mars et avril prochain, il faudra patienter jusqu'à octobre et novembre de la même année. On la retrouvera notamment à Marseille, Lyon, Paris, Bruxelles ou encore au Luxembourg. L'artiste privilégie ainsi la sécurité pour ses fans qu'elle espère pouvoir retrouver et "faire danser" dans les meilleures conditions possibles dès la fin de l'année prochaine. Et c'est tout à son honneur !