Clara Luciani partage ses souvenirs de tournée dans le clip du titre Dors

Il y a quelques semaines, Clara Luciani fêtait la certification disque de platine (100 000 ventes) de son album Sainte-Victoire. Le témoignage évident d'un succès grandissant pour cette jeune femme de tout juste 27 ans qui soulève les foules avec ses titres entêtants et sa voix parfaite. Alors qu'elle mettait fin, en septembre dernier, à des mois d'une tournée intense mais harassante, l'interprète de La Grenade continue de dévoiler des surprises à un public toujours plus enthousiaste. La preuve avec la sortie il y a quelques jours du clip de Dors, une chanson mélancolique sur laquelle la chanteuse a souhaité poser des images joyeuses de sa tournée. On la voit dans les coulisses de ses concerts, acclamée par la foule le sourire aux lèvres et les larmes dans les yeux. Une vidéo très émouvante qui nous donne encore plus envie d'écouter la douce voix de Clara Luciani.