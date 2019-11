Clara Luciani partage le micro avec Marc Lavoine sur le titre Toi mon amour (AUDIO)

Pour les fêtes de fin d'année, Marc Lavoine a décidé de dévoiler un triple best-of intitulé Morceaux d'amour. Le chanteur iconique revient sur ses plus grands succès et en profite pour partager quelques titres avec des artistes comme Calogero, Gaëtan Roussel, Françoise Hardy ou encore Clara Luciani. C'est d'ailleurs avec cette dernière que l'interprète des Yeux revolver a décidé de chanter le titre Toi mon amour. En pleine ascension, la jeune artiste n'en finit plus de séduire le grand public avec son album Sainte-Victoire. Une voix originale qui a de suite attiré l'attention de Marc Lavoine.

Disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne, l'album Morceaux d'amour mettra donc en lumière cette reprise de 2005 avec l'interprète de La Grenade. Un beau duo dont on est pas prêt de se lasser.