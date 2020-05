Clara Luciani : La baie sera son prochain single

Pour mieux accueillir l'été, Clara Luciani a choisi un nouveau single : La Baie (reprise de Metronomy). Si le morceau a eu droit à son clip il y a deux ans, il n'a pas dit son dernier mot, bien au contraire : envoyé aux radios, il est celui qui poursuivra la promotion de Sainte Victoire pour les semaines à venir. « J'étais assez fan des reprises de Marie Laforêt, qui reprenait les Stones en français : ça m'a toujours fascinée et je trouvais l'exercice hyper cool, donc j'avais envie de m'y mettre. Et puis il y avait des chansons que j'adorais, que j'avais envie de reprendre mais je voulais qu'il y ait une valeur ajoutée ! Et je me disais : "Qu'est-ce qui pourrait me permettre de mettre un peu de moi dans ces chansons-là?". Les transposer en français tout en me permettant certaines libertés, je trouvais que c'était un bon compromis pour faire une reprise assez personnelle », expliquait la chanteuse à Tsugi en 2018.

« La première fois qu'on me l'a envoyée, je me suis dit "Ok, c'est juste une reprise parmi tant d'autres" mais je n'avais aucune idée de qui elle était, son nom m'était vraiment inconnu. J'étais vraiment gêné parce que je me disais si je n'aime pas, je serais obligé de lui dire "Désolé mais tu ne peux pas la mettre sur ton album" », expliquait Metronomy. Depuis, le groupe et l'artiste ont fait connaissance et son même devenus amis. petit bonus, Metronomy a même repris La Grenade !

C'est donc avec La Baie que Clara Luciani accompagnera notre été... et on ne pouvait pas trouver mieux.