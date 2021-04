Clara Luciani interprète son titre Beaux, générique de L'école de la vie sur France 2 (VIDEO)

Ces derniers mois, Clara Luciani s'était faite plutôt discrète sur la scène musicale ! Apparue sur le dernier album de Julien Doré, Aimée, avec lequel elle entonne un duo, la chanteuse avait également annoncé une grande tournée pour le printemps prochain. Un projet qui a malheureusement été retardé par la situation sanitaire actuelle, ce qui ne l'a toutefois pas empêché d'annoncer, il y a quelques semaines, la sortie imminente de son nouvel album, Coeur. Il était temps ! Forte du succès de Sainte-Victoire, son opus précédent certifié disque de platine, l'artiste originaire du sud de la France espère bien faire un retour remarqué sur le devant de la scène.

"Ce qui a été agréable, c'est que j'ai eu une vision en tête dès le début sur ce que je voulais en terme de sonorités et que je m'y suis tenue. J'ai eu envie de faire quelque chose de très solaire, de très dansant et de penser vraiment cet album, et encore plus particulièrement 'Le reste', comme des antidépresseurs. C'est ce dont on a besoin maintenant (...) Je l'ai vraiment pensé comme une main tendue, une invitation à la danse. On pourra dire de chaque chanson que c'est un morceau de coeur" confiait récemment la chanteuse à propos de son nouveau projet. Un album très prometteur qui n'a pas empêché l'interprète de La Grenade de travailler sur le nouveau générique de la série L'école de la vie sur France 2.

Invitée sur le plateau de Taratata, Clara Luciani en a donc profité pour interpréter son titre Beaux. Un morceau engagé autant pour elle que pour le grand public puisqu'il aborde le sujet très épineux du harcèlement scolaire, dont elle a été victime plus jeune. Simplement accompagnée de sa guitare, la jeune femme a littéralement envoûté les spectateurs présents sur place ainsi que Nagui, le présentateur de l'émission mais aussi le producteur de cette nouvelle série diffusée sur France 2. Ce soir-là, l'artiste a également interprété Comme un boomerang aux côtés de Julien Clerc.