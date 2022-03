Clara Luciani interprète le titre Imagine en soutien à l'Ukraine (VIDEO)

Voilà ce qu'on appelle un retour gagnant ! Portée par les titres Le Reste et Respire encore, qui ont accompagné notre été, Clara Luciani vient de confirmer que le dernier opus de la star, Cœur, était certifié disque de platine, soit l'équivalent de plus de 100 000 ventes. Un très beau score pour le deuxième album de la chanteuse qui a entamé ces dernières semaines une grande tournée qui sera suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Et c'est loin d'être fini !

Après avoir remporté pas moins de quatre Victoires de la Musique dans les catégories artiste féminine de l'année, album de l'année, chanson originale pour Respire encore et création audiovisuelle avec le titre Le reste, Clara Luciani était l'invitée de l'émission Unis pour l'Ukraine, sur France 2. A l'occasion de ce show organisé en soutien à l'Ukraine et en partenariat avec la Croix-Rouge, l'interprète de La grenade a chanté le titre Imagine de John Lennon. Elle était ainsi présente au sein de la Maison de la Radio et de la Musique aux côtés d'artistes tels que Julien Clerc, Indochine, Pascal Obispo ou encore Florent Pagny. La chanteuse s'est dit ravie d'utiliser sa voix "pour servir cette cause essentielle" devant les plus de deux millions de téléspectateurs devant leurs écrans.

