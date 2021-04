Clara Luciani interprète Comme un Boomerang avec Julien Clerc pour Taratata (VIDEO)

Cette semaine, Taratata célébrait l'artiste que fut Serge Gainsbourg : décédé d'une crise cardiaque le 2 mars 1991, Gainsbourg a laissé derrière lui un véritable patrimoine musical. Pour le célébrer, Taratata a réuni cette semaine de nombreux artistes - dont Jane Birkin. Au programme, des reprises mais aussi de beaux hommages. Et justement, Clara Luciani et Julien clerc nous ont offert une magnifique interprétation de Comme un Boomerang, morceau paru en 1975 (écrit pour Dani, en prévision de l'Eurovision). Il faudra attendre 2001 et une ré-interprétation de Dani et d'Etienne Daho pour le titre trouve son public.

« C'est un formidable duo homme-femme, elle va très bien à Clara. J'ai tout de suite pensé à cette chanson-là (...) Gainsbourg je l'ai très bien connu, on était assez proches, on sortait beaucoup. Enfin moi à un moment donné je rentrais, pas lui ! », confiera d'ailleurs Julien Clerc en évoquant l'artiste disparu. Ce n'est pas la première fois que les deux artistes unissent leurs forces : Clara Luciani signe notamment Mon Refuge (morceau à retrouver sur le nouvel album de Julien Clerc).

Heureuse de retrouver la scène, Clara Luciani (dont le nouvel album sortira en juin prochain) confiera d'ailleurs : "Ça fait presque un an et demi que je ne fais plus de concert (...) Ça fait du bien d'être de retour dans une salle, avec de vrais musiciens".

D'ici à ce que les salles ré-ouvrent, on patientera avec des vidéos live...!