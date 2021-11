Clara Luciani illumine les Champs Elysées à l'arrivée des fêtes de Noël (VIDEO)

Voilà ce qu'on appelle un retour gagnant ! Après une pause de plusieurs mois durant la pandémie, Clara Luciani avait parfaitement initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, qui ont accompagné notre été, la chanteuse a également entamé ces dernières semaines une grande tournée qui sera suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Il semblerait pourtant qu'entre deux représentations, la jolie brune se soit libérée pour venir en aide à la Maire de Paris.

Ce dimanche 21 novembre marquait le jour où la plus belle avenue du monde s'illuminait à l'occasion des fêtes de fin d'année. Comme chaque année, c'est une célébrité qui se chargeait d'appuyer sur le bouton qui éclaire les 400 platanes présents. Devenue l'une des chanteuses les plus populaires de ces dernières années, Clara Luciani était invitée par Anne Hidalgo pour l'accompagner dans ce geste très symbolique. La star qui a appuyé sur le "bouton rouge" était accompagnée de deux jeunes de l'association Petits Princes ainsi que Marc-Antoine Jamet, Président du Comité Champs-Élysées. A noter que la célèbre rue sera illuminée de rouge tous les soirs de 17h et 2h du matin jusqu'au 8 janvier et même toute la nuit les 24 et 31 décembre.