Clara Luciani fond en larmes face aux propos émouvants de son père lors d'une interview (VIDEO)

Quel retour ! Alors que son album Cœur parade actuellement en tête des ventes de disques en France avec plus de 22 000 exemplaires écoulés la première semaine, Clara Luciani était l'invité d'Ophélie Meunier ce samedi 19 juin sur RTL. Un moment de partage entre la journaliste et la chanteuse relaté par PureCharts et durant lequel Jean-Marc Luciani, le papa de cette dernière, est venu se confier sur les débuts difficiles de sa fille dans la musique mais surtout cette passion qui anime toute leur famille. "La musique est quelque chose de fondamental pour nous quatre. Ça fait partie prenante de notre vie. Avant d'être la musicienne qu'on connaît, elle était au départ très attirée par le spectacle" confie l'homme par téléphone durant l'interview.

Très fusionnelle avec ses parents et sa sœur, Clara Luciani a semblé très touchée par les propos de son père lorsque ce dernier évoque son départ de la province pour Paris. "Elle avait juste trouvé une location à la hâte, aucun emploi. Oui ça m'angoissait de la voir partir comme ça mais ce qui m'a convaincu, c'est qu'elle m'a gentiment rétorqué que c'était qu'elle ne voulait pas avoir les mêmes regrets que je pouvais mettre autour de la table familiale" explique l'homme face à une Clara totalement désemparée et au bord des larmes. "Mon grand regret c'est de ne pas avoir quitté le Sud pour essayer de tenter ma chance de façon plus professionnelle. Ça m'a désarmé. Ce que je me reprochais, je ne pouvais pas le faire à ma propre fille. (…) Et elle a très bien fait" conclut-il avec beaucoup de fierté.

Un moment d'émotion intense pour l'interprète de La grenade qui a ensuite tenu à expliquer pourquoi elle avait fait ce choix : "C'était un mot important, même pour moi, de les quitter alors qu'on a cette relation très fusionnelle. C'était pas évident. C'était un appel du cœur. Alors même que je n'avais rien à Paris… Mais j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. J'étais appelée par la musique". Et quelque chose nous dit qu'elle a fait le bon choix !