Clara Luciani fait une déclaration d'amour à Ehla dans le titre Ma sœur !

C'est probablement l'une des plus belles révélations musicales de ces derniers mois ! Originaire du sud de la France, Clara Luciani a littéralement envoûté le public grâce à son album Sainte Victoire, écoulé à plus de 120 000 exemplaires. Un succès inespéré qu'elle a tenu à partager avec sa sœur aînée Léa, plus connue sous le nom de scène Ehla et ancien membre du groupe The Mess, issu de Popstars. Chanteuse elle aussi, on lui doit notamment les titres Cool et L'Antidote.

En effet, à l'occasion de la réédition de son album Sainte Victoire, Clara Luciani en a profité pour dévoiler un son intitulé Ma sœur, véritable déclaration d'amour à celle avec qui elle a grandit. Issues d'une famille d'artistes, Clara et Léa ne se sont pas quittées depuis l'enfance. Une complicité digne de "sœurs jumelles" qui perdure encore aujourd'hui comme le précisait l'interprète de La grenade dans une récente interview. Alors, à quand le duo façon Angèle et Roméo Elvis ?