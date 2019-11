Clara Luciani et Vladimir Cauchemar revisitent La Chanson de Delphine (VIDEO)

Alors qu'elle continue de promouvoir Saint Victoire et sa réédition (attendue pour le 22 novembre prochain) Clara Luciani n'en finit plus de nous surprendre : récemment, la jeune chanteuse s'est offert une repriser de La Chanson de Delphine (signée Michel Legrand) avec Vladamir Cauchemar. On ne pouvait pas rêver plus éclectique et évidemment, on est tombé sous le charme. Voyez plutôt :

Pour les plus jeunes, La Chanson de Delphine est aussi culte que le film qu'elle accompagne - Les Demoiselles de Rochefort. Pour le clip, les deux artistes ont choisi de travailler avec Mathieu César et Ault Studio, nous offrant un clip esthétique et épuré, tout en noir et blanc. A voir et à revoir.