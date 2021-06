Clara Luciani & Julien Doré : Découvrez Sad & Slow, leur nouveau duo (AUDIO)

Il y a quelques mois, Clara Luciani s'invitait sur le titre L'île au lendemain, extrait de l'album Aimée, dernier opus en date de Julien Doré. Si les deux artistes semblent être assez complices depuis leur collaboration -on a notamment pu les voir se lancer des piques sur les réseaux sociaux- il n'aura pas été nécessaire d'attendre longtemps avant leur retour en studio. La preuve, alors que la chanteuse originaire du sud de la France vient de dévoiler son deuxième album Cœur, on y découvre avec plaisir le titre Sad & Slow, aux côtés de son acolyte.

Seule et unique collaboration de cet opus de onze titres, le morceau nous apparaît clairement comme un moyen pour Julien Doré de rendre la pareille à sa nouvelle amie du show business. Il faut dire que leur duo L'île au lendemain avait rencontré un grand succès. Un choix plutôt judicieux qui n'est pas non plus le fruit du hasard pour l'interprète de La Grenade. "On est un peu les inséparables avec Julien Doré, Fifi et Loulou ! C'est devenu vraiment un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup" affirmait-elle au micro de nos confrères de RFM. Une réelle amitié et une magnifique complicité qui lient les deux artistes et qui résultent dans un magnifique titre à découvrir dès maintenant !