Clara Luciani et Alex Kapranos de Franz Ferdinand : Un album en duo ?

C’est en Ecosse que Clara Luciani et Alex Kapranos ont enregistré et produit seuls leur version de l’iconique Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood. Toutefois, c’est bien sur la scène du Karaoké del Desierto qu’on les découvre à l’image unis est complices pour interpréter ce duo. Une adaptation des paroles en français qui est signée Clara Luciani tandis que la production du titre est gérée par Alex Kapranos. Le tout mixé par Pierre Juarez à Paris au Motorbass Studio. Un première collaboration plus que réussie pour ces deux artistes accomplis qui pourraient retravailler ensemble plus rapidement que prévu.

En effet, lors d'une interview à NME, Alex Kapranos, leader du groupe Franz Ferdinand, admet volontiers que des projets avec l'interprète de La Grenade sont plus que probables : "Nous avons parlé de faire peut-être autre chose. Elle est en France en ce moment en train de travailler sur son nouvel album et je suis reparti en Ecosse pour travailler sur de nouvelles choses, mais nous sommes définitivement ouverts à faire plus de choses ensemble. Nous verrons." confie t-il.

Des propos encourageants de la part du chanteur qui semble avoir eu une véritable coup de cœur pour la jeune femme originaire du sud de la France : "C'est comme si elle descendait de cette tradition de chanteuses françaises. Dans son ADN, il y a l'histoire de Françoise Hardy, France Gall, Serge Gainsbourg, Sylvie Vartan (...) Elle a une voix si incroyable, une des meilleures que j'ai pu entendre ces dernières années. Elle est très pure et inébranlable, a contrario de beaucoup de chanteurs de pop dans ces émissions de merde de Simon Cowell ou "The Voice". Tout est sur-émotif et peu sincère mais Clara a cette façon si émouvante de chanter qui est très pure car elle est puissante et discrète." Des éloges qui en disent long sur la rencontre de Clara et Alex. Alors, à quand un album en collaboration ?