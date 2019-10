Clara Luciani et Adrien Gallo de BB Brunes interprètent Bang Bang de Sheila en live (VIDEO)

Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils sont talentueux ! Diffusée il y a quelques heures sur la chaîne publique, l'émission Taratata a été bercée par un magnifique duo : Clara Luciani et Adrien Gallo. Invités sur le plateau du programme de Nagui, les artistes avaient décidé de se lancer à la conquête d'un titre iconique des années 60 : Bang Bang. Un morceau que l'on doit à Sheila, star incontestée à l'origine de hits tels que Spacer ou L'école est finie.

Véritablement très complices, l'interprète de La Grenade et le leader du groupe les BB Brunes ont totalement revisité le morceau Bang Bang. En tournée pour la première et en pleine promotion de son nouvel album pour le second, les deux chanteurs se sont laissés aller à une véritable interprétation. On a pu les apercevoir le sourire aux lèvres en train de mimer des pistolets avec leurs mains. Bref, un joli moment qu'on vous laisse savourer en paix !