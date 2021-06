Clara Luciani en tête des ventes avec son album Cœur !

Quel retour ! Il aura fallu seulement une semaine d'exploitation à l'album Cœur, dévoilé le 11 juin dernier, pour se classer en tête des ventes de disques en France. En effet, comme le confirme le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique), l'opus s'est écoulé à pas moins de 22 288 exemplaires faisant de lui le disque le plus vendu. Une jolie consécration pour ce projet ambitieux que la star à souhaité "dansant, chic et funky". A l'image de son titre Le reste, c'est en femme forte et moderne que Clara Luciani n'a pas peur d'écrire et de chanter ses désirs. Une décomplexion qui fait du bien et qu'elle doit notamment à l'entourage auprès duquel elle s'est rapprochée pour accoucher de cet album. En effet, elle réunit ici des artistes de renom tels que Breakbot, Sage ou encore Pierrick Devin.

À la première place du Top Albums de la semaine, "Coeur", le nouvel album de Clara Luciani avec 22 288 équivalents ventes ???? pic.twitter.com/zZdHk72J82 — Le SNEP (@snep) June 18, 2021 c

Ces derniers mois, l'interprète de La Grenade s'était faite plutôt discrète sur la scène musicale ! C'était pour mieux préparer son grand retour. Apparue sur le dernier album de Julien Doré, Aimée, avec lequel elle entonne un duo, la chanteuse avait également annoncé une grande tournée pour ce printemps. Un projet qui a malheureusement été retardé par la situation sanitaire actuelle. Pas de panique, Clara Luciani débutera une série de concerts en octobre prochain avant d'entamer une tournée des Zenith à travers toute la France en 2022.