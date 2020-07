Clara Luciani en personnage animé dans le clip de La Baie (VIDEO)

Il y a quelques jours, Clara Luciani annonçait une grande tournée dans toute la France dès le mois de mars prochain. Une bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui pourront retrouver leur idole dont la plupart des dates de ces derniers mois ont été annulées. Après une longue période de confinement dans son sud natal, l'interprète de La Grenade vient également d'annoncer qu'elle venait d'entrer en studio pour enregistrer son prochain album. Même si aucune date n'a été précisée pour le moment, il est possible que la chanteuse dévoile son second opus dans les mois à venir voire au début de l'année prochaine. On croise les doigts.

Pour l'heure, c'est avec un projet original et parfaitement réussi que Clara Luciani a décidé de revenir ces derniers jours. En effet, la jeune femme de 27 ans vient de dévoiler le clip animé de La Baie. Un projet dans lequel on découvre la chanteuse incarnée par un personnage fictive aux traits ressemblants. Une sorte d'amazone d'animation chevauchant un engin terrible et qui souhaite se rendre par tous les moyens sur "la baie". On vous laisse juger par vous-mêmes !