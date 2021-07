Clara Luciani dévoile une photo d'elle à 12 ans, allez-vous la reconnaître ?

Après une pause (forcée) de plusieurs mois, Clara Luciani a d'ores et déjà initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Un opus qui a depuis été certifié disque d'or par le SNEP. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, la chanteuse entamera également une grande tournée en octobre prochain, suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un bel accueil de la part du public pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire. Très présente sur les réseaux sociaux, la jeune femme n'hésite pas à partager des bribes de sa vie avec sa communauté. Dernier coup d'éclat ? La publication d'un cliché d'elle où elle est âgée de seulement 12 ans. On vous laisse jeter un coup d'œil !

Crédit : Story Instagram de Clara Luciani

"Moi à l'âge de 12 ans… J'ai beaucoup changé en 17 ans…?" demande la star à ses milliers d'abonnés sur sa story publiée il y a quelques jours. Un cliché très attendrissant sur lequel on aperçoit une très jeune Clara Luciani en train de jouer de la guitare. Jusque-là, rien de très anormal. En revanche, ce qui nous a beaucoup fait rire, c'est le fait que la chanteuse à succès arborait déjà sa fameuse frange droite, devenue depuis sa marque de fabrique. Un joli clin d'œil de la part de celle qui a tout de même grandement changé de style vestimentaire. En effet, alors qu'elle est devenue une adepte de la marque Gucci, il semblerait qu'à l'époque, elle était plus porté sur les Rolling Stones, d'où le t-shirt noir avec la l'emblème du célèbre groupe de rock. Et vous, vous auriez répondu quoi ? Elle a beaucoup changé ou pas ?