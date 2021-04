Clara Luciani dévoile le clip de Le Reste, son nouveau single (VIDEO)

Et de deux. Après le succès incontestable de Sainte-Victoire (son premier opus, triple disque de platine), Clara Luciani nous revient plus forte et plus funky que jamais avec Coeur, son nouvel opus. Prévu pour juin prochain, ce nouveau chapitre devrait s'inspirer de monuments de la musique tels qu'Abba ou encore les Jackson 5. Vous l'aurez compris, l'interprète de Ma Soeur compte bien nous faire pousser les meubles pour mieux danser (et oublier cette année à peine écoulée). Pour porter cet album, la jeune artiste a choisi en guise de premier single Le Reste - un morceau aussi "dansant" que "chic". Et pour l'accompagner, rien de mieux qu'un clip :

Parce que cet opus à venir n'est autre qu'un hymne à la liberté (et au déconfinement...!), c'est tout naturellement que Clara Luciani a choisi de tourner dans son Sud-Est natal, là le soleil brille et où la liberté est un état d'esprit. Oubliez la morosité ambiante et plongez avec un peu d'avance dans la liberté qu'offre l'été !