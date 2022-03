Clara Luciani : Passion et psychédélisme dans le clip de Amour Toujours (VIDEO)

Le succès est au rendez-vous pour Clara Luciani : l'interprète de Ma Soeur, sacrée Artiste de l'Année aux Victoires de la Musique poursuit activement la promotion de son deuxième opus : intitulé Amour Toujours, le nouveau single chargé de défendre l'album succède ainsi aux très rythmés Le Reste et Respire Encore.

« Dans « Amour Toujours », Clara Luciani raconte la passion qui dévore. Sur un ton rythmé et enjoué, elle accompagne ainsi l’extravagante Indra Wolfing, incarnée par Rossy de Palma, la légendaire hypnotiseur qui réconcilie les amours fâchés… et ce n'est pas tout ! Pour porter ce clip comme il se doit, Clara Luciani et Rossy de Palma ont proposé vendredi dernier aux fans de leur écrire afin parler de leurs problèmes amoureux. Le but ? Proposer une solution pour tout arranger !

Amour Toujours à retrouver dans Coeur, l’album de Clara Luciani déjà certifié disque de platine. Et n'oubliez pas que l'artiste vient tout juste de reprendre sa tournée ! Vous pourrez notamment l'applaudir le 8 décembre prochain à l'Accor Arena.