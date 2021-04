Patience, Clara Luciani revient bientôt dans les charts avec un nouvel opus. Le 9 avril prochain, l'interprète de Ma Soeur nous offrira Le Reste - single chargé de promouvoir ce nouveau chapitre de sa carrière.

"Mon deuxième album “Coeur” sortira le 11 juin", annonce t-elle sur les réseaux sociaux. "C’est très émouvant pour moi d’en partager enfin la pochette avec vous". On attend ainsi des morceaux tels que Le Reste, Coeur, Le Chanteur ou encore Sad & Slow ft. Julien Doré (avec qui elle signe déjà L'île au lendemain).

"Vous pouvez déjà le commander partout", poursuit l'artiste. "Un premier extrait sortira ce vendredi, et d’ici là moi je ne vais pas dormir...! Je ne suis qu’excitation et peur alors merci de votre soutien et de votre bienveillance. On va couvrir 2021 de paillettes". Après le succès incontestable de Sainte Victoire, Clara Luciani qui, on le rappelle, a été sacrée Artiste Féminine de l'année aux Victoires de la Musique 2020 nous revient donc plus forte que jamais.