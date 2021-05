Clara Luciani dévoile Amour Toujours, extrait de son prochain album (AUDIO)

"J’ai décidé de vous offrir mon 'Amour toujours' pour vous remercier de votre soutien depuis la sortie de mon premier single 'Le Reste' et pour vous faire patienter jusqu’à la sortie de l’album le 11 juin! Vous l’avez déjà écouté?" écrivait, il y a quelques heures, Clara Luciani en légende de sa dernière publication Instagram. L'occasion ? La sortie de Amour Toujours, le second titre qui annonce la sortie, le 11 juin prochain, de son deuxième opus Cœur. Un projet très attendu par les fans de la chanteuse originaire du sud de la France dont le premier album Sainte-Victoire avait rencontré un immense succès. Après une pause de plusieurs mois durant la crise sanitaire, cette dernière fera également son grand retour sur scène avec une tournée dans toute la France à partir du mois d'octobre prochain suivie de nombreux zénith au quatre coins de l'Hexagone.

En attendant ces retrouvailles, c'est avec une chanson enjouée et aux paroles tendres que Clara Luciani a décidé de remercier son public. Un public de plus en plus nombreux et qui la soutient sans retenue depuis ses débuts timides en 2017. Alors qu'elle enchaîne désormais les projets et qu'elle trace parfaitement son chemin vers le succès populaire, la chanteuse n'en oublie pas pour autant ceux qui étaient là depuis les prémices. La preuve.