Clara Luciani : Découvrez Respire Encore, son nouveau clip éclatant d'énergie (VIDEO)

Ce vendredi 11 juin, Clara Luciani n'y est pas allée avec le dos de la cuillère ! La preuve, la chanteuse vient à peine de dévoiler son deuxième album Cœur qu'elle enchaîne avec la sortie du clip de son nouveau morceau : Respire Encore. Un projet absolument dingue dans lequel elle apparaît entourée d'une bande d'amis prêts à se déhancher de jour comme de nuit. Tous ensemble, ils font la fête et s'extasient au son de la voix de l'interprète de La Grenade. Vêtue d'un splendide costume paré d'étoiles blanc et noir, Clara Luciani donne tout et se lâche en dansant tout proche de son entourage. Une sorte de pied de nez à la situation actuelle qui nous empêche tout rapprochement avec des inconnus...

Réalisé par Laura Sicouri et produit par Division, ce projet transpire la bonne humeur. A l'image de l'artiste originaire du sud de la France. Portée par le succès de son titre Le reste, Clara Luciani fait un beau retour sur le devant de la scène ces dernières semaines. Après l'immense succès de son premier opus, Sainte-Victoire, et l'interminable tournée qui a suivi, la jeune femme se sent visiblement tout à fait prête à repartir sur les routes. Et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre !