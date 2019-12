Clara Luciani : Découvrez le clip d'Emmanuelle, tourné à la Villa Cavrois (VIDEO)

C'est au coeur de la Villa Cavrois à Lille, inscrit au Centre des monuments nationaux, que Clara Luciani a décidé de poser ses valises afin d'y tourner le clip de son morceau Emmanuelle. Décoré par l’équipe de la Blogothèque en une fête étourdissante, ce joyau de l'architecture s'est donc vu transformé le temps d'une nuit en un hommage aux années folles. On y voit la chanteuse à succès s'immiscer avec sa guitare sur l'épaule et sa veste bleu roi au milieu des jeunes fêtards, comme si elle n'existait pas à leurs yeux. Un projet totalement hors du commun rendu possible par les équipes de YouTube Music et de Google Arts & Culture qui proposent à des artistes de la scène musicale actuelle la possibilité de créer un clip dans des lieux patrimoniaux exceptionnels. On vous laisse jeter un coup d'oeil !