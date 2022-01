Clara Luciani choisit Amour Toujours en guise de prochain single

2022 commence en fanfare pour Clara Luciani ! Actuellement en tournée pour défendre son second opus sur scène, la jeune artiste cumule les nominations aux Victoires de la Musique (Artiste féminine, Album, Chanson originale avec "Respire encore" et Création audiovisuelle pour "Le Reste") - et pourrait même repartir avec quelques trophées. Bien que sur tous les fronts, celle qui s'est fait une place de choix dans les classements n'abandonne pas pour autant la promotion de son second opus - intitulé Coeur. Ainsi, après nous avoir offert Le Reste ainsi que l'excellent Respire Encore, Clara Luciani enchaîne avec Amour Toujours - dont les notes disco devrait résonner longtemps.

Pour travailler ce morceau dansant et solaire, Clara Luciani a notamment choisi de s'entourer de Sage et de Breakbot. En ressort un titre efficace, taillé pour les pistes de danse.

« Cupidon est sans pitié »

Amour Toujours vous ferez danser cette hiver et qui sait, vous donnera peut-être envie de tomber amoureux(se) et ce, même si « Cupidon est sans pitié ».