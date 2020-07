Clara Luciani annonce une tournée et un nouvel album pour 2021 !

Après Sainte-Victoire, un premier album couronné de succès, Clara Luciani s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Alors que la jeune femme devait se produire dans de nombreux festivals cet été, il semblerait que la crise sanitaire en ai décidé autrement. Un véritable crève-cœur pour les milliers de spectateurs qui espéraient voir la chanteuse originaire du sud de la France interpréter ses plus grands tubes. Pas de panique toutefois pour l'artiste à l'origine de La grenade puisqu'elle vient d'annoncer sur son compte Instagram une grande tournée de l'Hexagone en 2021.

"Je viens tout juste de rentrer en studio avec plein de nouvelles chansons pour un futur deuxième album… !

En attendant voici les premières dates de la TOURNÉE 2021 qui accompagnera la suite. J’ai tellement hâte de vous retrouver, vous me manquez beaucoup. ❤️" écrit Clara Luciani en légende d'une vidéo sur laquelle toutes les dates de sa tournée son indiquées. Une bonne nouvelle qui ne vient pas seule puisque la jeune femme de 27 ans a également laissé entendre qu'elle travaillait actuellement sur un deuxième opus. Pour le moment, aucune date officielle n'a été annoncée mais une sortie en 2021 pourrait fortement être envisagée. On vous dira tout en temps et en heure.