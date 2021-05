Clara Luciani annonce une grande tournée des Zénith en 2022 !

Son titre Le reste, sorti il y a quelques semaines, s'écoute actuellement en boucle sur les ondes de Virgin Radio. Alors qu'elle s'apprête à dévoiler Cœur, son nouvel album, le 11 juin prochain, Clara Luciani vient d'annoncer une immense tournée des Zenith pour 2022. En effet, après la dizaine de dates (presque toutes complètes) au quatre coins de la France prévues pour la fin de l'année, l'interprète de La Grenade vient de s'engager pour onze nouvelles dates à partir du 9 mars 2022. Et pas n'importe quoi puisqu'il s'agit uniquement de Zénith. Elle passera notamment par Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Dijon et Paris. L'occasion pour la jeune artiste de célébrer comme il se doit les retrouvailles avec son public et de pouvoir défendre son nouvel opus en live.

"Papa, Maman, je fais une tournée des Zéniths en 2022! ????❤️ Vous venez…?" a écrit la chanteuse originaire du sud de la France en légende de sa publication d'annonce. Une nouvelle qui semble ravir celle dont le premier album Sainte-Victoire s'était écoulé à 300.000 exemplaires ainsi que ses milliers de fans, ravis de la retrouver après plusieurs années d'absence. N'hésitez pas à réserver vos billets, ça risque de partir très vite, en cliquant ICI.