Clara Luciani a choisi son prochain single

Après Le Reste, Clara Luciani poursuit la promotion de Coeur, son nouvel album. Cette fois, c'est Respire Encore qui sera envoyé aux radios.

Cet album, nous l'avons attendu pendant de longues semaines : en juin dernier, Clara Luciani nous offrait le digne successeur de Sainte Victoire : Coeur, porté par l'excellent single Le Reste, a su se faire une place de choix dans les classements : avec plus de 75.000 ventes, l'opus a trouvé son public : « En ayant pris le parti pris de faire un album dansant et solaire dans un moment aussi compliqué, j'avais peur que les gens ne soient pas réceptifs à ce disque-là, qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, on a un très bel alignement des planètes parce qu'on est en plein début de déconfinement donc il résonne avec un certain espoir qu'on a ces jours-ci. J'ai l'impression que cet album arrive au bon moment », confiait d'ailleurs l'artiste à nos confrères de chez Purecharts.

Et justement, en parlant de déconfinement, Respire Encore est LE morceau qui concentre l'esprit libre qui s'est emparé du pays lors de sa ré-ouverture. Et pourtant, cette chanson dansante et disco et été inspirée à l'artiste par « une amie qui avait été en couple pendant très longtemps avec quelqu'un de toxique, qui l'enfermait souvent » : « Quand elle a quitté cette personne, elle a eu envie de ressortir, de séduire à nouveau et je trouve très belle cette renaissance après une rupture ».

Respire Encore est à découvrir sur Coeur, album toujours disponible.