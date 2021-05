Clap de fin pour La Casa De Papel, un spin-off des Chroniques de Bridgerton et la fin pour le couple Japril... Toutes les news série !

Sept jours. Dans exactement sept jours, HBO Max diffusera la très attendue réunion du casting de Friends. D'ici là, les fans peuvent profiter d'une interview accordée au magazine People mais aussi d'un poster officiel.

Le poster de la réunion !

"Oh. My. God", comme dirait Janice. Cette réunion, nous l'attendons depuis plus d'un an et enfin, nous y sommes : le 27 mai prochain, les fans de la série culte retrouveront Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc pour un "épisode" qui s'annonce d'anthologie.

La saison 17 de Grey's Anatomy se poursuit et, une fois de plus, elle n'a pas déçu. Déterminés à aborder la pandémie de coronavirus qui décimé le monde l'an passé, les scénaristes ont tenu à équilibré leur récit en faisant revenir des personnages cultes - une tactique intelligente qui, évidemment, a porté ses fruits. Après les retours de Derek, Lexie, Mark ou encore George, les fans ont ainsi pu retrouver April. L'idée ? Offrir la plus belle des portes de sortie au personnage de Jackson qui, vous l'aurez compris, ne sera pas présent la saison prochaine.

Après un divorce difficile, April et Jackson se retrouvent donc. Est-ce que les fans auraient rêvé de les voir se retrouver ? Oui. Ont-ils eu gain de cause ? Oui... et non. Japril se retrouve mais, pas comme certains l'auraient espéré : "On n'était même pas censé se prendre dans les bras ou se tenir la main. C'est arrivé sur le moment", a ainsi expliqué Sarah Drew.

L'actrice poursuit : "Mais je pense qu'un baiser, ça aurait été trop. J'aime beaucoup le fait que justement, ça donne envie au public d'espérer et d'en vouloir un peu plus, et ça les laisse imaginer leur propre conclusion à cette histoire. Ça aurait été trop intense de faire la grosse révélation sur la séparation d'April et Matthew et, 5 secondes plus tard, de voir April et Jackson s'embrasser. Leur histoire a besoin de temps si c'est dans cette direction que ça évolue, donc je suis contente qu'on n'ait pas été plus loin".

April et Jackson (qui garderont toujours une place sacrée dans le coeur des fans du show) nous ont ainsi offert des retrouvailles justes. Et en ce qui concerne leur futur... libre à vous de l'imaginer !

C'est terminé pour de bon ! Après de nombreuses spéculations de la part des fans de la Casa De Papel ces derniers mois, la cinquième saison avait définitivement été annoncée comme la dernière de la série. Un véritable crève-cœur pour les millions de spectateurs qui suivent assidûment les aventures de ces brigands depuis plusieurs années. Et il faut dire que les scénaristes ont su nous garder en haleine tout au long de leurs aventures extraordinaires. Alors que les dernières scènes viennent d'être tournées, plusieurs membres du célèbre casting viennent de publier des clichés très émouvants concernant la fin de cette leur histoire commune. Des publications qui ont récolté des centaines de milliers de likes et qui annoncent d'ores et déjà le succès de l'ultime partie de la série.

Parmi les personnages principaux qui ont souhaité s'exprimer publiquement sur la fin de la Casa De Papel, on retiendra une très belle photo de Úrsula Corberó (qui interprète Tokyo) aux côtés de Álvaro Morte (Le Professeur) ainsi que d'autres clichés où apparaissent quasiment l'intégralité des coéquipiers de la star. Des témoignages de ces dernières années qui s'accompagnent d'un texte extrêmement émouvant dans lequel la jeune femme exprime son amour pour ses collègues et amis. "La fin d’une époque. Putain, quel voyage. Mes amis vont beaucoup me manquer. Merci à tous pour tout l’amour et le soutien. J'espère que vous aurez la saison 5 que vous méritez. Ce que vous nous avez donné est génial. Jarana forever" écrit-elle avec émotion.

Lors de sa sortie il y a quelques mois, La Chronique des Bridgerton marquait les grands débuts de Shonda Rhimes sur la plateforme de vidéos à la demande. Et quels débuts ! Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transportait au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connue sous le nom de l'époque Régence. On y découvrait les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait ses débuts dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait…

Alors que la plateforme de vidéos à la demande est déjà sur le pont pour nous offrir une deuxième saison le plus rapidement possible, une information totalement dingue vient d'être dévoilée. En effet, un spin-off centré sur la jeunesse de la Reine Charlotte -jouée actuellement par Golda Rosheuvel- vient d'être annoncé sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Une très bonne nouvelle pour les fans du programme qui pourront désormais découvrir les premiers pas dans la société, les premiers amours et surtout la rencontre avec le roi de ce personnage si énigmatique.

Pour le moment, le casting de ce spin-off n'a pas été révélé. Aucune date de sortie n'a été précisée non plus. L'on sait seulement qu'il n'y aura plus de Lady Whistledown et que cette série ne sera pas liée à l'un des romans de Julia Quinn puisqu'il sera écrit par Shonda Rhimes en personne.