Cigarette after Sex dévoile (enfin) son nouvel album !

Ce vendredi 25 octobre marque la sortie du nouvel album de Cigarette After Sex, Cry. Dire qu'il était attendu serait un euphémisme : on ne vous fera pas l'affront de vous les présenter mais, en cas de trou de mémoire, sachez que la formation américaine a fait sensation avec son premier opus éponyme. Personne ne l'avait présagé, personne ne l'avait vu venir et pourtant, le succès fut fulgurant. Deux ans plus tard, pour préparer l'arrivée de ce second album, ils nous offraient Heavenly. On ne va pas se mentir, la pression est souvent intense après un si bon accueil. Allaient-ils faire mieux ? “Heavenly” laissait présager que oui.

Quelques heures avant la sortie de l'opus, c'est Falling In Love qui a été dévoilé - aussi envoûtant que magnifique. On vous laisse découvrir l'album (et l'écouter en boucle) en attendant leur venue en France : le 8 novembre prochain, Cigarette After Sex sera en concert à l'Olympia.