Chuck Wonderland dévoile le clip de Free Like a Bird (VIDEO)

Chuck Wonderland, retenez-bien ce nom. Il y a quelques semaines, Virgin Radio vous faisait découvrir Free Like a Bird. Et la bonne nouvelle, c'est que le clip est enfin là ! Véritable ôde à la liberté et à l'insouciance perdue, la vidéo devrait vous donner envie de sauter dans une voiture et de prendre le large. Voyez plutôt :

L'on y suit un couple qui, visiblement, s'est mis dans de sales draps : l'idée ? Retrouver leur insouciance perdue mais aussi l'innoncence de l'enfance. Les amateurs de ciné y verront peut-être même un clin d'oeil aux classiques du grand écran : Jeux d'Enfants pour certains, N'oublie Jamais pour d'autres. Et encore, on ne vous parle pas de l'ombre de Bonnie & Clyde qui plane à la fin : visiblement, le duo a enfreint quelques règles pour se retrouver avec quelques liasses de billets. Il faut croire que la liberté à un prix...